“Io, vittima della Boiler Summer Cup, chiusa in casa per paura che il mio video finisse online”



La Boiler Summer Cup è l’ultima agghiacciante sfida diventata virale su TikTok: i ragazzi si sfidano ad adescare coetanee in sovrappeso in discoteca, passare la serata con loro e documentare tutto sui social network. Chi raggira più ragazze vince un ingresso gratuito in discoteca. Daniela, studentessa di 21 anni, ha raccontato a Fanpage.it il trauma vissuto dall’amica 16enne. “Si è chiusa in casa senza confidarsi neppure con i familiari”

