Isolati tre casi di malaria all’ospedale di Modena: sono tre sorelline di ritorno da viaggio in Nigeria

Tre sorelline di ritorno da un viaggio in Nigeria sono ricoverate in condizioni gravi al Policlinico di Modena per malaria. L’Ausl: non hanno effettuato la profilassi prevista quando si è in procinto di intraprendere viaggi in zone a rischio.

