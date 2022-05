La lotta di TeleJato per continuare a “fare i nomi”. Maniaci a Mattarella: “Intervenga”



Facebook, il sito, una tv locale commerciale che dà “un passaggio” a un telegiornale un poco più soft. Telejato, la storica emittente televisiva di Partinico, resiste allo switch off, per il momento, senza avere un canale. Affittarne uno per un anno, dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre, costa troppo. E Pino Maniaci non può permetterselo.

