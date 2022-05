L’imprenditore Claudio Fiori si uccide bevendo acido muriatico: una colletta per aiutare la famiglia



Amici e conoscenti scendono in campo per aiutare i parenti dell’imprenditore riminese Claudio Fiori, morto in azienda dopo aver ingerito acido. La sua impresa con 15 dipendenti soffriva per la crisi economica e i rincari energetici. Pochi giorni fa aveva annunciato di voler chiudere.

