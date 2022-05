Marina, scomparsa da Castellamonte: ha 29 anni ed è fuggita dalla comunità che la ospita



La ragazza di origini moldave non dà sue notizie da alcuni giorni. Era ospite di una struttura di Castellamonte (in provincia di Torino). Potrebbe essere stata accompagnata da qualcuno (in macchina ad esempio) a Rivarolo Canavese, dove ha preso un treno.

