Marito e moglie morti in casa, l’ombra della setta: “Avevano un bunker, aspettavano l’Apocalisse”



Sarebbero appartenuti al gruppo dei Ramtha, una setta spirituale americana New Age nata vicino alla città rurale di Yelm, negli Usa, i due coniugi trovati cadavere nella loro villa a Santa Sofia, in provincia di Forlì, in quello che sembra un raro caso di duplice suicidio: in casa avevano un bunker per sopravvivere all’Apocalisse.

Continua a leggere



Sarebbero appartenuti al gruppo dei Ramtha, una setta spirituale americana New Age nata vicino alla città rurale di Yelm, negli Usa, i due coniugi trovati cadavere nella loro villa a Santa Sofia, in provincia di Forlì, in quello che sembra un raro caso di duplice suicidio: in casa avevano un bunker per sopravvivere all’Apocalisse.

Continua a leggere

Continua a leggere