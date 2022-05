Messina, proteste per i marines di Sigonella a scuola per “istruire” alunni. Preside blocca iniziativa



Cobas, No Muos e attivisti contro l’Ufficio scolastico provinciale per il progetto della primaria di Santa Teresa di Riva che prevedeva l’incontro con gli alunni “con l’obiettivo di migliorare l’apprendimento linguistico”. La preside ferma l’incontro: “Siamo stati travisati, nostra mission educativa è per la pace”

