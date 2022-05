Morto incastrato nel cassonetto degli abiti usati, l’operaio cercava dei vestiti per la figlioletta



L’uomo rimasto incastrato e morto nel cassonetto degli abiti usati a Mestre non era un clochard ma aveva un lavoro e una famiglia che stava per raggiungerlo in Italia.

