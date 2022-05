Neonato abbandonato in una cesta salvato dai carabinieri: aveva ancora il cordone attaccato



A Catania i carabinieri hanno trovato un neonato abbandonato in una cesta e con il cordone ombelicale ancora attaccato nella zona di via Rametta. A lanciare l’allarme una passante. Il piccolo sta bene, indagini in corso.

