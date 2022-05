Nessuno voleva assumerla perché trans, Laura racconta la sua battaglia contro la discriminazione



Laura Bisetto, transgeder trevigiana che non era stata assunta per due volte di fila a causa del suo percorso di transizione, ora è riuscita a trovare lavoro. A Fanpage.it racconta: “Mi hanno assunta per le mie competenze e non per quello che sono”.

