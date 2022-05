Omicidio Ciatti, al via il processo in Spagna. I genitori: “Incidente? Hanno colpito per uccidere”



Inizia oggi in Spagna, a Girona, il processo per la morte di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci ucciso al culmine di una rissa a Lloret De Mar nell’agosto 2017. I due imputati presenti il aula. I genitori del giovane: “Non è stato un incidente: hanno colpito per uccidere”

