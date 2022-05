Papa Francesco arriva in carrozzina in Vaticano: “Problemi al ginocchio, non riesco a camminare”



Ancora problemi al ginocchio per Papa Francesco. Sorridente e in buono stato fisico ma spinto su una carrozzina dal fidato maggiordomo in Vaticano.

