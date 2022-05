Parla Alberto Stasi: “Mia coscienza leggera, chi dice che ho ucciso Chiara non sa di che parla”



Condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco, Alberto Stasi in un’intervista per uno speciale sul delitto di Garlasco a Le Iene ribadisce la sua verità e accusa il sistema: “La mia coscienza è leggera, togliere libertà a un innocente è violenza”

