Percorrevano la corsia d’emergenza della tangenziale per fare prima: ritirate dieci patenti



La polizia stradale ha organizzato controlli in tangenziale a Torino per contrastare quei “furbetti della corsia d’emergenza”, ovvero coloro che per saltare code e rallentamenti viaggiano nella corsia non consentita.

