Pietre e tubi sui binari per far deragliare i treni, il “gioco” di un gruppo di 14enni a Catania



Un gruppo di sei minori, quasi tutti 14enni, è stato denunciato per aver messo sui binari ferroviari poco distante da Catania pietre e tubi di ferro con l’intento di far deragliare i treni in corsa.

Continua a leggere



Un gruppo di sei minori, quasi tutti 14enni, è stato denunciato per aver messo sui binari ferroviari poco distante da Catania pietre e tubi di ferro con l’intento di far deragliare i treni in corsa.

Continua a leggere

Continua a leggere