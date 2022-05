Poliomielite, morbillo, carestia: in Ucraina a pagare il prezzo più alto sono i bimbi secondo Unicef



Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, a Fanpage.it sulla questione minori e guerra in Ucraina: “C’è emergenza umanitaria legata alla crisi alimentare, al ritorno di alcune malattie come la poliomielite e il morbillo, alla impossibilità di far arrivare aiuti umanitari e al fatto che i bombardamenti non sono cessati”.

Continua a leggere



Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, a Fanpage.it sulla questione minori e guerra in Ucraina: “C’è emergenza umanitaria legata alla crisi alimentare, al ritorno di alcune malattie come la poliomielite e il morbillo, alla impossibilità di far arrivare aiuti umanitari e al fatto che i bombardamenti non sono cessati”.

Continua a leggere

Continua a leggere