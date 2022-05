Riceve in regalo la moto per il compleanno: Luca muore a 18 anni sotto gli occhi del padre



Luca Bergamaschi è morto mentre provava la motocicletta regalata da suo padre per il 18esimo compleanno. Il ragazzino ha perso il controllo del veicolo per cause in corso di accertamento. Il genitore era con lui al momento dello schianto.

