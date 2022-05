Rimini, gli amici spingono forte l’altalena: 11enne cade con faccia a terra e loro fuggono. Ricoverato



Un bambino di 11 anni è stato ricoverato per trauma cranico e facciale dopo essere caduto dall’altalena nel parco giochi di Villa Verucchio, in provincia di Rimini. Alcuni amici più grandi avevano iniziato a spingere troppo vigorosamente l’altalena, sbalzando via l’adolescente dal sellino sul quale era seduto.

Continua a leggere



Un bambino di 11 anni è stato ricoverato per trauma cranico e facciale dopo essere caduto dall’altalena nel parco giochi di Villa Verucchio, in provincia di Rimini. Alcuni amici più grandi avevano iniziato a spingere troppo vigorosamente l’altalena, sbalzando via l’adolescente dal sellino sul quale era seduto.

Continua a leggere

Continua a leggere