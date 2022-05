Samantha Migliore, arrestata Pamela Andress: andrà ai domiciliari dopo la morte della 35enne



È stata arrestata Pamela Andress, 52 anni, per la morte di Samantha Migliore, stroncata a 35 anni da un malore, dopo iniezioni di silicone al seno effettuate in casa a Maranello, in provincia di Modena.

