Sara Pedri, continuano le ricerche: “Il corpo nel lago non si trova, ma noi non ci arrendiamo”



“Nuove ricerche a partire dalle prossime settimane, noi non ci arrendiamo”, ha detto a Fanpage.it il Capitano dei Carabinieri di Cles Guido Quatrale. “Non perdiamo la speranza di ritrovare il corpo. Per far sì che le tante Sare d’Italia non debbano più subire quello che ha subito mia sorella”, affonda Emanuela Pedri, sorella della ginecologa forlivese scomparsa il 4 marzo 2021.

Continua a leggere



“Nuove ricerche a partire dalle prossime settimane, noi non ci arrendiamo”, ha detto a Fanpage.it il Capitano dei Carabinieri di Cles Guido Quatrale. “Non perdiamo la speranza di ritrovare il corpo. Per far sì che le tante Sare d’Italia non debbano più subire quello che ha subito mia sorella”, affonda Emanuela Pedri, sorella della ginecologa forlivese scomparsa il 4 marzo 2021.

Continua a leggere

Continua a leggere