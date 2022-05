Sì, un pilota di linea può dormire mentre è ai comandi di un aereo: il generale Landi spiega perché



Dopo il caso del comandante licenziato da ITA per essersi addormentato in volo, il generale Landi spiega a Fanpage.it che si tratta di una pratica comune tra i piloti che però deve rispettare determinate regole per non mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri.

Continua a leggere



Dopo il caso del comandante licenziato da ITA per essersi addormentato in volo, il generale Landi spiega a Fanpage.it che si tratta di una pratica comune tra i piloti che però deve rispettare determinate regole per non mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri.

Continua a leggere

Continua a leggere