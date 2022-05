Siamo come i tossici, dipendiamo dai combustibili fossili (ma possiamo uscirne)



Viviamo in un mondo in cui sembra impossibile fare a meno dei combustibili fossili, siamo come tossicodipendenti, ma possiamo ancora salvarci.

Continua a leggere



Viviamo in un mondo in cui sembra impossibile fare a meno dei combustibili fossili, siamo come tossicodipendenti, ma possiamo ancora salvarci.

Continua a leggere

Continua a leggere