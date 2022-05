29 maggio 2022 ore 17.30 STRAMBO CIRCUS Nel giardino del Teatro Mongiovino stanno arrivando le creature più strambe che si siano mai viste: la Compagnia del Rospo Rosso è andata in giro per il mondo a cercarle per dare vita a uno spettacolo super sgangherato! Regia: Steven Bocchetto

con: Roberta Cippolone, Steven Bocchetto

marionette: Steven Bocchetto

tecnica utilizzata:Teatro di marionette a filo

Fascia d’età: per tutti