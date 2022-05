Taranto, abusi sessuali ripetuti sugli autobus una 18enne con problemi psichici: 8 autisti a processo



Gli accusati devono rispondere di violenza sessuale, aggravata dal fatto di aver compiuto il fatto in veste di pubblico servizio. Avrebbero approfittato della condizione di fragilità psichica della ragazza, oggi 20enne, convincendola a restare a bordo dei bus per lunghi tragitti, fino al capolinea, per poi abusarne.

