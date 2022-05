Terremoto Emilia, la storia di Matteo: “Dopo 10 anni aspetto ancora di rientrare in casa”



Finale Emilia, dieci anni dopo. Parla Matteo Veronesi, 61 anni, che ancora non può rientrare a casa sua: “Non ho avuto mai paura, a parte che durante quei 20 secondi. Poi non c’era più tempo per la paura, c’era troppo altro a cui pensare. Adesso aspetto solo di tornare a casa mia”

