Tomasi, atleta paralimpico: “Dopo la pandemia nessuna attenzione per noi, mai visto un declino così”



“Quando sei un atleta disabile e alle maratone ti fanno partire per ultimo ti senti come se non avessi valore”: Mauro Tomasi, in carrozzina dagli anni 2000, ci racconta come la pandemia si sia portata via l’attenzione verso il mondo della disabilità sportiva.

