“Tornatene in Africa”: 44enne insultata a Sanremo per un parcheggio. “Denuncerò, io amo l’Italia”



Una donna di 44 anni è stata aggredita verbalmente da otto persone dopo aver chiesto a una coppia di non parcheggiare l’auto sul passo carrabile nei pressi della sua abitazione. Nedra Chehoudi, nata in Tunisia ma residente a Sanremo dal 1998, si è sentita rivolgere insulti razzisti. “Denuncerò, non me lo aspettavo perché l’Italia è casa mia”

Continua a leggere



Una donna di 44 anni è stata aggredita verbalmente da otto persone dopo aver chiesto a una coppia di non parcheggiare l’auto sul passo carrabile nei pressi della sua abitazione. Nedra Chehoudi, nata in Tunisia ma residente a Sanremo dal 1998, si è sentita rivolgere insulti razzisti. “Denuncerò, non me lo aspettavo perché l’Italia è casa mia”

Continua a leggere

Continua a leggere