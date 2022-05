Ucraina, Davide Grasso: “Ho combattuto Isis con i curdi, oggi non mi riconosco nel pacifismo assoluto”



Davide Grasso ha combattuto in Siria con i curdi contro Isis, oggi di fronte alla guerra in Ucraina interroga il pacifismo più intransigente: “Solo una posizione credibile di fronte alle ucraine e agli ucraini, che riconosca loro il diritto alla resistenza, può permettere critiche di sostanza a chi vuole strumentalizzare quel popolo per altri fini. Ma senza resistenza e senza giustizia neanche i negoziati possono condurre a una pace stabile”.

Continua a leggere



Davide Grasso ha combattuto in Siria con i curdi contro Isis, oggi di fronte alla guerra in Ucraina interroga il pacifismo più intransigente: “Solo una posizione credibile di fronte alle ucraine e agli ucraini, che riconosca loro il diritto alla resistenza, può permettere critiche di sostanza a chi vuole strumentalizzare quel popolo per altri fini. Ma senza resistenza e senza giustizia neanche i negoziati possono condurre a una pace stabile”.

Continua a leggere

Continua a leggere