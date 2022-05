Verona, esce con la moto da cross: Thomas trovato morto a 20 anni in una roggia piena d’acqua



Incidente a San Giovanni Ilarione, in provincia di Verona: Thomas Cavazza è morto dopo essere caduto con la sua moto da cross in una roggia piena d’acqua per cause che sono ancora in via di accertamento.

