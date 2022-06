A 6 anni mima pose di porno con la sorellina: “L’ho visto nei film con papà”



Ha spiegato di non avere mai denunciato le violenze dell’ex marito per una sorta di vergogna. Fino a quando ha dovuto assistere a una scena che a qualsiasi madre metterebbe i brividi: il figlio di 6 anni che, in presenza della sorellina, mimava atti sessuali per poi confidare: “L’ho visto nei film assieme a papà”.

