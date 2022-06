A teatro in collina aspettando il Quadila Festival

Esordisce domenica 12 giugno lo spettacolo teatrale “Gioghi, uomini e buoi | Radici e frutti di una festa popolare: per creare nuove memorie” a cura dell’attore torinese Marco Gobetti, all’interno della Festa patronale di Albugnano e come anteprima della seconda edizione di QUADILA Festival che si terrà nel mese di luglio.

Con il Patrocinio, la collaborazione e il sostegno di: Comune di Albugnano Con il sostegno di: Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione Enrico Eandi All’interno di un progetto UNESCO del Ministero della Cultura, in occasione dell’adesione di Albugnano (grazie alla propria Festa Patronale dedicata a Sant’Antonio da Padova) al protocollo per la creazione della Rete italiana per la salvaguardia e valorizzazione di “Uomini, buoi e fiori. Processioni devozionali e cerimoniali agrari”

Ad annunciare il festival di luglio, domenica 12 giugno durante la festa patronale di Albugnano, avrà luogo lo spettacolo “GIOGHI, UOMINI E BUOI | Radici e frutti di una festa popolare: per creare nuove memorie”, a cura di Marco Gobetti.

Cosa lega la pestilenza bovina che colpì il territorio di Albugnano a fine ‘600 all’usanza, tuttora viva, di fare trainare da due buoi un carro sino alla Chiesa di Sant’Antonio, nel giorno della Festa a lui dedicata? E perché quel giorno “tutti gli altri animali sono liberati dai gioghi”? Quale rapporto c’è tra i buoi e i gigli bianchi – che fioriscono proprio a giugno – con cui vengono inghirlandati? C’entra, forse, la Festa di Albugnano con quella di Larino, in Molise, dove i bovini che tirano carri ornati di fiori di carta sono oltre 200? E con un’altra Festa che si svolge in Venezuela, dove pure è in gioco una libertà mediata da umani e bovini? (entrambi paesi della rete del progetto UNESCO di cui sopra nella tabella). Come e perché può mutare una tradizione? Il racconto si concluderà con una proposta alla popolazione, tesa a innestare invenzioni future sul rituale consolidato.

La Festa patronale e lo spettacolo “Gioghi, uomini e buoi” sono anche l’occasione per dare appuntamento al QUADILA Festival che si terrà a luglio. La seconda edizione, intitolata “Conquistare saperi”, sarà un progetto cangiante in cui attrici e attori, grazie a tecniche teatrali e improvvisazione, produrranno creazioni pubbliche attraverso l’incontro con altri saperi, discipline e mestieri.

Domenica 12 giugno 2022, h 18.30

Piazza Serra, Albugnano (AT)

Partecipazione libera

https://www.facebook.com/events/1023014098606068

https://quadila.com/?page_id=612

