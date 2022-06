Azzannato da due pitbull, muore dissanguato 66enne a Foggia: ferito anche il proprietario dei cani



Un clochard di 66 anni è morto dissanguato dopo essere stato attaccato da due pitbull in un casolare a Cerignola, in provincia di Foggia. Ferito anche il proprietario dei cani. Indagini in corso.

