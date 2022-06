Basma Afzaal scomparsa a Padova, gli spostamenti e l’ipotesi di fuga: “Vista a bordo di una bici”



Basma Afzaal è scomparsa nella giornata del 31 maggio scorso a Castelfranco Veneto. La 18enne di origini pakistane vive con la famiglia a Galliera Veneta. Il giorno della sparizione, l’adolescente ha preso l’autobus per andare a scuola come tutte le mattine e ha fatto colazione nel solito bar accanto all’istituto. La ragazza però non è mai entrata in classe.

Continua a leggere



Basma Afzaal è scomparsa nella giornata del 31 maggio scorso a Castelfranco Veneto. La 18enne di origini pakistane vive con la famiglia a Galliera Veneta. Il giorno della sparizione, l’adolescente ha preso l’autobus per andare a scuola come tutte le mattine e ha fatto colazione nel solito bar accanto all’istituto. La ragazza però non è mai entrata in classe.

Continua a leggere

Continua a leggere