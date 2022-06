Bassetti aggredito con ghiaccio alle spalle: “Hanno detto che con i vaccini ho ucciso gli italiani”



Il racconto di Matteo Bassetti a Fanpage.it sull’ultima aggressione di cui è rimasto vittima mentre era in compagnia degli amici e della famiglia: “Attacco vile, mi hanno colpito con del ghiaccio alle spalle. Intervenga la magistratura: mi preoccupa l’escalation che non si può non fermare”.

