Bimbo di 7 anni cade in piscina, trovato in acqua a faccia in giù: in condizioni disperate a Palermo



Un bambino di sette anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto in una piscina a Villagrazia di Carini.

Continua a leggere



Un bambino di sette anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto in una piscina a Villagrazia di Carini.

Continua a leggere

Continua a leggere