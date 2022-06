Bollettino Covid Italia, oggi 8.512 contagi e 70 morti per Coronavirus: i dati di lunedì 6 giugno



In calo i nuovi positivi al Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati 8.512, in calo rispetto ai 15.082. È quanto emerge dal bollettino di oggi, lunedì 6 giugno. Tasso di positività al 11,3% (-0,8%). Altri 70 morti.

