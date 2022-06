Brian, morto annegato in spiaggia a 4 anni. Il dolore del papà: “Non ti dimenticherò mai”



Verrà effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Brian Puccio, annegato nei giorni scorsi a 4 anni nel mare di Termini Imerese. Il dolore del papà sui social: “Non ho parole per dirti che ora che mi hai lasciato per sempre io non ti dimenticherò mai”.

