Caduto in piscina, il piccolo Giuseppe è morto: i suoi organi salveranno tre persone



È stato dichiarato morto il piccolo Giuseppe, il bimbo di 7 anni caduto in piscina a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. Gli organi del piccolo salveranno 3 persone in lista per un trapianto.

