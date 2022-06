Caldo record in Italia, oggi 5 città da bollino rosso: ma da martedì tornano maltempo e temporali



Continua l’ondata di caldo in Italia: oggi, domenica 5 giugno, sono cinque le città da bollino rosso per afa e calore e 3 quelle da bollino arancione. Ma non durerà a lungo: da martedì 7 giugno arriva il maltempo con temporali e grandine.

Continua a leggere



Continua l’ondata di caldo in Italia: oggi, domenica 5 giugno, sono cinque le città da bollino rosso per afa e calore e 3 quelle da bollino arancione. Ma non durerà a lungo: da martedì 7 giugno arriva il maltempo con temporali e grandine.

Continua a leggere

Continua a leggere