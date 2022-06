Caos e feriti in aeroporto, maxirissa all’imbarco con calci e spranghe: polizia arresta passeggeri



Sono otto le persone arrestate per rissa aggravata in seguito al violento diverbio nato nella giornata di ieri all’aeroporto di Perugia. Protagonisti della discussione alcuni passeggeri in attesa di imbarcarsi su un volo per Tirana. Tutti avevano precedenti penali.

