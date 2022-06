Cerca di entrare in casa dell’ex fidanzata dalla finestra, 20enne precipita dal terzo piano



È caduto dal terzo piano di una palazzina di Viareggio mentre cercava di entrare in casa dell’ex fidanzata dalla finestra. Un giovane di 20 anni è stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Cisanello di Pisa. Il ragazzo avrebbe cercato di scalare la facciata del condominio nella notte tra venerdì e sabato per poi fare irruzione in casa dell’ex dalla finestra della sua camera.

