Ci sono bastati 100 giorni per assuefarci completamente alla guerra in Ucraina



La politica pensa alla campagna elettorale, i cittadini cambiano canale cercando qualcosa di più leggero e i movimenti per la pace sono quasi spariti. La paura si è cristallizzata nelle nostre menti, ma la vita continua. Anche se alla guerra in Ucraina ci siamo abituati davvero troppo in fretta.

