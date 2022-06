“Ciao Sarì, oggi non sei più sola”: il messaggio della sorella di Sara Pedri per il suo compleanno



Per il 33esimo compleanno della ginecologa scomparsa a Cles (Trento) a marzo 2021, la famiglia Pedri ha organizzato un’iniziativa pubblica “per farle arrivare tutto l’amore, le parole e l’affetto che le sono mancate”. Giovedì 23 giugno, dalle 17 in poi, “C’è posta per Sara”. Ne parla a Fanpage.it Emanuela Pedri.

