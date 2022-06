“Così avveleno cibo e acqua nei supermercati con cianuro”, arrestato dopo le minacce e i video



Per essere più convincente, l’uomo in molti casi postava anche video dimostrativi sulle tecniche che avrebbe utilizzato per l’avvelenamento di cibo e acqua.

Continua a leggere



Per essere più convincente, l’uomo in molti casi postava anche video dimostrativi sulle tecniche che avrebbe utilizzato per l’avvelenamento di cibo e acqua.

Continua a leggere

Continua a leggere