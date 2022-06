Davide morto ad Orvieto, la mamma: “Chi ha trovato i suoi resti ci contatti anche in forma anonima”



La mamma di Davide Barbieri ha fatto un appello tramite Fanpage.it, per chiedere a chi ha trovato i resti del figlio e li ha spostati per renderli visibili si faccia avanti per indicare il punto preciso in cui erano e fare nuovi accertamenti. Il caso rischia infatti l’archiviazione.

