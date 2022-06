Davide Stival: “Lorys abbraccerà Elena Del Pozzo lassù. Mia moglie fece lo stesso, ancora non so perché”



Quella di Elena Del Pozzo è una tragedia molto simile a quella di Lorys Stival, ammazzato dalla madre Veronica Panarello. Il padre 37enne Davide ha appreso la notizia del dramma in provincia di Ragusa: “Mi affligge così tanto riparlarne, sono passati 8 anni e non so ancora perché l’abbia fatto”.

