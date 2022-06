“Dedico la mia laurea a chi si è suicidato per l’università”: la scelta di Giulia nel giorno di festa



Giulia Grasso, 23 anni, si è laureata in Lettere Antiche all’Università di Bari. La studentessa ha dedicato la sua testi ai colleghi universitari di tutta Italia: “A chi non ce l’ha fatta e si è tolto la vita per gli esami. Non siete il fallimento che vi fanno credere di essere”

