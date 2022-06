Docce gelate e 500 calorie al giorno: così finto medico spingeva adolescenti all’anoressia sui social



Un 40enne residente a Udine adescava ragazzine sui social network spingendole all’anoressia. L’uomo, che si fingeva un medico ed era già stato condannato per pedopornografia, consigliava alle minori di assumere 500 calorie al giorno e docce gelate per stimolare l’organismo. Il 40enne è stato smascherato dopo la denuncia di una 15enne ricoverata per disturbi alimentari.

