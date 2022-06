Doppio omicidio a Sarzana, Daniele Bedini si dice innocente ma c’è un testimone: “Corpo trascinato”



Il 32enne arrestato per la morte di Nevila Pjetri si dice innocente. Per ora non è accusato della morte di Camilla ma gli inquirenti indagano per accertare eventuali collegamenti.

