Dove si toglieranno le mascherine dal 15 giugno e dove resterà l’obbligo

Da mercoledì 15 giugno decade l’obbligo di mascherina per spettacoli, eventi culturali e sportivi al chiuso, dove verrà sostituito da una raccomandazione. Valutazione in corso per i mezzi di trasporto, obbligo mantenuto agli Esami di Maturità.

